Trakya'da vaka sayıları artışa geçti!
Son dakika haberi... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre yükseldi. Edirne, risk haritasında "düşük riskli illeri" simgeleyen "mavi" rengini korudu. "Yüksek riskli iller" (turuncu) kategorisinde yer alan Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 50,51 olan vaka sayısı 58,05'e "orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki yerini korurken Tekirdağ'da geçen hafta 49,57 olan vaka sayısı 49,86'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne, risk haritasında "düşük riskli illeri" simgeleyen "mavi" rengini korudu.
Kent son verilere göre en az vaka sayısı olan illerden olmasına rağmen vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.
İlde geçen hafta her 100 bin kişide 13,69 olan vaka sayısı 16,43'e yükseldi.
KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DAKİ DURUM
"Yüksek riskli iller" (turuncu) kategorisinde yer alan Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 50,51 olan vaka sayısı 58,05'e "orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki yerini korurken Tekirdağ'da geçen hafta 49,57 olan vaka sayısı 49,86'a yükseldi.
Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu haftaya kadar azalma devam ediyordu, son verilerde ise 3 kentte de bir miktar vaka artışının olduğu görüldü.
Trakya'daki son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:
|1-7 Mayıs
|8-14 Mayıs
|15-21 Mayıs
|22-28 Mayıs
|
|5 - 11 Haziran
|Edirne
|
|82,16
|62,54
|
|
|
|Kırklareli
|
|153,43
|108,64
|78,51
|50,51
|58,05
|Tekirdağ
|318,48
|132,83
|90,84
|58,92
|
|
AŞILAMA NE DURUMDA
Aşılamada Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de belirttiği gibi Edirne nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il olarak bu özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.
Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 302 bin 61, Kırklareli'nde 252 bin 924, Tekirdağ'da ise 535 bin 667 doz aşı yapıldı.
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