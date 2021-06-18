Trakya'da vaka sayıları artışa geçti!

AŞILAMA NE DURUMDA

Aşılamada Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de belirttiği gibi Edirne nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il olarak bu özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 302 bin 61, Kırklareli'nde 252 bin 924, Tekirdağ'da ise 535 bin 667 doz aşı yapıldı.