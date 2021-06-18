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Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan yaptığı peruklarla kanser hastalarının hayatlarına dokunuyor

Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan, 4 yıldır 'nin dört bir yanında kemoterapi aldığı için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk yapıp gönderiyor. İki yıl üst üste Türkiye'nin en iyi kuaförü seçilen Hüseyin Alkan, 4 yıl içinde 200 kişiye peruk gönderdiğini belirterek "Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan yaptığı peruklarla kanser hastalarının hayatlarına dokunuyor

'da kuaför dükkanı işleten Hüseyin Alkan, 'nin dört bir yanında kanser tedavisi gören ve sayıları az da olsa değişik hastalıklardan dolayı saçı olmayan kızlara ücretsiz peruk gönderiyor.

4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp yolladığını belirten Hüseyin Alkan,"Bundan 4 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Bunu bana ilettiler. Ben de yanına gidip, saçlarını kestim. Onun saçlarından peruk yapıp tekrar yanına gittim. Ona taktım. Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an benim bunu yapmam gerektiğini anladım" dedi.

BENİ MUTLU EDİYOR

Sosyal medya üzerinden ihtiyacı olanların kendisine ulaştığını belirten Alkan, "Bana ülkemizin her yerinden saçlarını peruk yapmam için gönderen de var peruk isteyen de var. Peruklardan hiçbir ücret almıyorum. Hatta saçlardan peruk yapmanın da bana 350 ila 400 arasında maliyeti var bunu da cebimden karşılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuaför olduğum için saçsız bayanların kendini çıplak hissettiğini çok iyi biliyorum. Kim talep ederse yolladım ve yollamaya da devam edeceğim" diye konuştu.

PERUKLAR GERİ GELİYOR

'da kırmızı saç isteyen kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız için özel olarak peruk yapıp kırmızıya boyayıp kendisine gönderdiğini belirten Hüseyin Alkan, insanların hayatına dokunduğunu ifade ederek, "Benim iki kadın müşterim vardı. İkisi birlikte geliyordu, biri kanser oldu. Ben de ona kemoterapi tedavisi görmeye başladığında peruk yapıp verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşı elinde bir paketle yanıma geldi. O bayanın vefat ettiğini ama ölmeden önce kendisine 'ölürsem bu peruğu yıka ve o kuaföre götür. İhtiyacı olan birine versin' dediğini söyledi. Bu beni çok duygulandırdı. O zaman bir kez daha anladım ki nisanların hayatlarına dokunabiliyorum" dedi.

ZEYNEP'E UMUT OLDU

Hüseyin Alkan çok küçük yaşta başına kaynar su döküldüğü için hücreleri yanan ve bir daha saçı çıkmayan Samsun'un ilçesindeki küçük Zeynep ile ilgili anısını da şöyle anlattı:

"Zeynep annesine saçları olmadığı için arkadaşlarının kendisi ile dalga geçtiğini söylemiş. Sosyal medyadan bana ulaştılar. Gittim Zeynep ile tanıştım. Kendisine özel silikonla yapıştırılan güzel bir peruk yaptım. Ellerimle taktım. Çok sevindi boynuma sarıldı. Ben de iki çocuk babası biri olduğum için paradan çok daha önemli şeyler olduğunu bir kez daha anladım. Zeynep okulda arkadaş edinmeye başlamış, bu güzel bir haberdi benim için"

Pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini, yaklaşık 2 ay öncesinde de babasının koronavirüsten kaybettiğini belirten Alkan, " Pandemi döneminde de benden peruk isteyenler oldu. Onları da yapıp yolladım. İnsanların hayatlarına dokunmak ve onları az da olsa mutlu temek benim hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

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