Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan yaptığı peruklarla kanser hastalarının hayatlarına dokunuyor

Samsun'da kuaför dükkanı işleten Hüseyin Alkan, Türkiye'nin dört bir yanında kanser tedavisi gören ve sayıları az da olsa değişik hastalıklardan dolayı saçı olmayan kızlara ücretsiz peruk gönderiyor.

4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp yolladığını belirten Hüseyin Alkan,"Bundan 4 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Bunu bana ilettiler. Ben de yanına gidip, saçlarını kestim. Onun saçlarından peruk yapıp tekrar yanına gittim. Ona taktım. Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an benim bunu yapmam gerektiğini anladım" dedi.