18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta Roma döneminden 155 tarihi eser ele geçirildi

Tokat'ta Roma döneminden 155 tarihi eser ele geçirildi

'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 parça tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Tokat'ta Roma döneminden 155 tarihi eser ele geçirildi

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan A.Ş. ve H.B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. A.Ş. ve H.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 138 sikke, 4 yüzük, 1 çan, 12 farklı obje olmak üzere toplam 155 parça tarihi eser ele geçirildi. A.Ş. ve H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA