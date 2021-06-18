Katil koca çalılıklarda saklanırken yakalandı!
Son dakika haberine göre; Adana'da yaşayan Erdal Çavuş, eşi İlknur Çavuş'u annesini ziyarete geldikleri Çatalca'da silahla göğsünden vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı.
Adana Ceyhan'da yaşadığı öğrenilen Erdal Çavuş (41) ve İlknur Çavuş (30) önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un Çatalca Subaşı Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete geldiler. İddiaya göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURDU
Tartışma sırasında Erdal Çavuş iki çocuğunun annesini silahla göğsünden vurdu. İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...
- Son dakika: Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat kısıtlaması...
- Ve tarih belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 sözlü sınav sonuçları...
- Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!
- e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021
- Cuma hutbesi 18 Haziran 2021! Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi tam metni
- e-Okul karne görüntüleme: 2020-2021 e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise dijital karneleri...
- e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi: 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Bursa’da zincirleme trafik kazası! Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2021? Lise diplomaları ayın kaçında verilecek? MEB paylaştı...
- Survivor kim elendi, gitti? 17 Haziran Survivor hangi isim elendi? SMS sıralaması...
- İlkokul, ortaokul, liselerin karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? 18 Haziran'da karneler alınacak mı?