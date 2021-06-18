18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Katil koca çalılıklarda saklanırken yakalandı!

Katil koca çalılıklarda saklanırken yakalandı!

Son dakika haberine göre; 'da yaşayan , eşi 'u annesini ziyarete geldikleri 'da silahla göğsünden vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Katil koca çalılıklarda saklanırken yakalandı!

'da yaşadığı öğrenilen (41) ve (30) önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İlknur Çavuş'un 'nde yaşayan annesini ziyarete geldiler. İddiaya göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma sırasında Erdal Çavuş iki çocuğunun annesini silahla göğsünden vurdu. İlknur Çavuş olay yerine çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise ve 'ne bağlı polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren İlknur Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA