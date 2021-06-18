Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı! Güvenlik kameralarına takıldı

"MEZARDAN KOKU DUYDUM, BAKMAYA GELİNCE AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, "Vefat eden benim yengem oluyor. Elimde sopa vardı, yolda yürürken mezarlıktan koku geldi. Bu mezar çabuk koktu dedim bende. Bir gelip mezara baktım ki üzeri açık ama çukur şeklinde açılmıştı. Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşamüzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı. Elimle mezarın üzerini kapattım. Toprakları da tekrar mezarın üzerine attım. Sonra çalı bulup üzerine çalıyı koydum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Ölen benim yengemdi. Üç hafta önce vefat etmişti" diye konuştu.