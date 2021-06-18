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Son dakika: Muğla Marmaris’te korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)

’dan yapılan açıklamasına göre; Akdeniz’de 'nın Marmaris ilçesinde hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Muğla Marmaris’te korkutan deprem 2021 SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 82.92 km. Marmaris ()

Tarih-Saat : 18.06.2021, 19:51:28 TSİ
Enlem : 35.8123 N
Boylam : 28.1391 E
Derinlik : 17.40 km

2021 SON DEPREMLER

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