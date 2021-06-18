Şırıngalı çikolata ölümüne neden olmuştu! Mert Yağız Köksal davasında şoke eden detay

"BİZ DE SİZİ BEKLİYORDUK DEDİLER"

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak çalışan sanık Fatma Şahin ise kendilerinin yaptığı denetimlerin satılan ürünlere ilişkin olmadığını belirterek, "29.11.2019 tarihinde denetim seferberliği kapsamında yapılan denetimleri gerçekleştirdik. Bu seferberlik hijyen kurallarıyla ilgiliydi, satılan ürünlerle ilgili değil. Bizim görev tanımımız da bu olayla ilgili teftişin bizim görevimiz olmadığı açıkça belirtilmiştir. Denetimde biz zaten zararlı yiyecek görmedik, kantinler birbirleriyle haberleşiyorlarmış. Biz o kantine gelmeden haberi gitmiş, gittiğimizde "biz de sizi bekliyorduk" dediler. Gelen evraklarla birlikte denetimin bizim sorumluluğumuzda olmadığı belgelenmiştir, bu evraklar doğrultusunda beraatimi talep ediyorum" dedi.