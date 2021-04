Mert Yağız Köksal şırınga çikolatan hayatını kaybetti! Savcı isyan etti: 25 günden kim sorumlu

SAVCI: HER GÜN DENETLEME YAPILMASI GEREKMİYOR MU?

Kantini denetlemekten sorumlu kurulda bulunan sanık öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ve müdür yardımcısı Ebubekir Çalışkan da ifadelerinde okul kantininde Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan ürünün satılmadığını iddia etti. Sanıklar kantin işletmecisi Neşe Yavuz'un, ürünü kantinde sattığı yönündeki beyanlarının hatırlatılması üzerine, yaptıkları denetimlerde ürüne kesinlikle rastlamadıklarını söyledi. Sanık Doğan'ın, ifadesinde her ayın 15'i ile 20'si arasında denetim yaptıklarını söylemesi üzerine araya giren Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yıldız, "Diğer günler ne olacak, her gün denetleme yapılması gerekmiyor mu? Diğer 25 günden kim sorumlu olacak? 'Bin 600 öğrenci var' diyorsunuz. Bu nüfusta ilçe var. Rutin denetimler dışında neden kantine kamera konulmadı? Denetleme yapıldığı günlerden işletmecinin haberi var zaten. Diğer günlerde bu ürünü satmış olamaz mı?" diye sordu. Sanık Doğan, gün içerisinde kantine alışveriş için gittiklerini, çocukların aldıkları ürünleri takip ederek aslında günlük denetimi de yaptıklarını ifade etti.

2 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sanık ve tanık ifadelerinin ardından taraf avukatlarının beyanlarını alan mahkeme, kantini eşi Neşe Yavuz ile birlikte işlettiğini belirten Sefa Yavuz ile ürünü fason olarak ürettiği tespit edilen firma yetkilisi hakkında da, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.