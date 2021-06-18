Mersin’de köpeğe ölümüne işkence!

"SADECE FİZİKSEL HASAR ALMAMIŞ. GELDİĞİNDE ÇOK ÜRKEK VE SALDIRGANDI"



Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, köpeğin bakımevine geliş sürecini anlattı.

Köpeğin tedavisinin sürdüğünü ifade eden Atlı, "Uzun süre aç ve susuz kalmıştı. Bel bölgesinde, özellikle karın altı bölgesinde ciddi açık yaralarla gelmişti. Hemen tedavisi yapıldı. Yaralara önce dikişle müdahale edildi, açık yara tedavisi devam ediyor...