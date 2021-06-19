Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...
Merkür retrosu ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Astroloji konusu gündemden düşmeyen konulardan biri. Merkür gerilemesi ise burçları farklı şekillerde etkileyebiliyor. Hal böyle olunca Merkür retrosunun biteceği tarih merak ediliyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...
Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Astrologların açıklamalarına göre, hepimiz Merkür'ün retro etkisinden nasibimizi alıyoruz. Yılda sadece 3 kez, Merkür gezegeni geriye doğru hareket etmeye başlıyor. Bu geri hareketin olduğu döneme, astrologlar 'Merkür Retrosu' adını veriyor. Reronun yaşandığı dönemde aşk, iş, para, sağlık konularında insan yaşamının etkilendiği ileri sürülüyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!
29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.
Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.
17 HAZİRAN 2021 BURÇ YORUMLARI!
KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Bu sıralar çevrenizdeki kişilerle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.
BOĞA: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün şaşırtıcı durumlar olacak.
YENGEÇ: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.
ASLAN: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hesap vermek zorunda değilsiniz.
BAŞAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
TERAZİ: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.
AKREP: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasını sağlıyor. Enerjiniz sosyal ilişkilerinizle güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde.
YAY: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli, fazla kaptırmamalısınız.
OĞLAK: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve empati kurmalısınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.
KOVA: SATÜRN geri giderken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.
BALIK: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.
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