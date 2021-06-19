Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Astrologların açıklamalarına göre, hepimiz Merkür'ün retro etkisinden nasibimizi alıyoruz. Yılda sadece 3 kez, Merkür gezegeni geriye doğru hareket etmeye başlıyor. Bu geri hareketin olduğu döneme, astrologlar 'Merkür Retrosu' adını veriyor. Reronun yaşandığı dönemde aşk, iş, para, sağlık konularında insan yaşamının etkilendiği ileri sürülüyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!

29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.