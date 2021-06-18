18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

Trabzon'da cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

’un ilçesi Yeşiltepe mahallesinde önceki gün bir marketin otoparkında yaşanan olayda bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan genç şahıs cezaevinde intihar etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Trabzon'da cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

25 yaşındaki Recep Alpak ile her ikisi de 20 yaşında olan Berhan Danışmaz ve U.A. isimli gençler arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında Recep Alpak üzerindeki ekmek bıçağı ile U.A.'yı sol kalçasından, Berhan Danışmaz'ı ise sol kalp üst kısmından yaralamıştı. Olayda ağır yaralanan Berhan Danışmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Recep Alpak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Cinayetin zanlısı Recep Alpak'ın (25) kaldığı cezaevinde bugün kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Cezaevinden alınan Recep Alpak'ın cenazesi incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA