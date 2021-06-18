Nesli tükenme tehlikesi altında! Ordu'da inşaatta bulundu

'KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN BIRAKILDIĞI ARAŞTIRILIYOR'

Maymunun kim ya da kimler tarafından bırakıldığının henüz tespit edilmediğini de ifade eden Yıldırım, "Olay yerine giden polis ekipleri maymunun bulunduğu çevrede araştırma yaptı.