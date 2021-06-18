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Gaziantep Nizip'te orman yangını! 200 dönüm alan kül oldu

'in ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 200 dönüm alan küle dönerken, yangın ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Gaziantep Nizip'te orman yangını! 200 dönüm alan kül oldu

Yangın, 'in ilçesi kırsal Keklik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Keklik Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki orman bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli hemen olaya müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

15'TEN FAZLA İTFAİYE ARACI YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Gaziantep itfaiyesi, Nizip itfaiyesi ve itfaiyesinden oluşan 15'in üzerinde araçla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alınabildi.

Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları da sürerken, yaklaşık 200 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep Nizip'te orman yangını! 200 dönüm alan kül oldu GAZİANTEP NİZİP'TE ORMAN YANGINI! 200 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

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