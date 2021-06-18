Ankara'da vatandaşı harekete geçiren olay! Bir kişi otomobilde ölü bulundu

Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

