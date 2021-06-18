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Ankara'da vatandaşı harekete geçiren olay! Bir kişi otomobilde ölü bulundu

'nın İlçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni 'na kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Ankara'da vatandaşı harekete geçiren olay! Bir kişi otomobilde ölü bulundu

Olay, İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.'nin cansız bedeni 'na kaldırıldı.

Otomobilde ölü bulundu OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

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