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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısına yoğun talep: Vatandaşlar aşı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Koronavirüsle (Kovid-19 mücadelede aşıya talep her geçen gün artmaya devam ediyor. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu. Son durumu muhabiri , hastane önünden canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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SON DAKİKA | Kovid-19 aşısına yoğun talep: Vatandaşlar aşı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Türkiye'de koronavirüse karşı kalkan oluşturacak olan Sinovac ve BionTech aşıları vatandaşlara hızla uygulanıyor.

İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Son durumu muhabiri , hastane önünden canlı yayında aktardı.

SAĞLIK BAKANI KOCA, 1 MİLYON 500 BİNİNCİ DOZ AŞININ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı , bugün 1,5 milyonuncu doz aşının, günün bitmesine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız, bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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