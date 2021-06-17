SON DAKİKA | Kovid-19 aşısına yoğun talep: Vatandaşlar aşı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen, hastane önünden canlı yayında aktardı.

SAĞLIK BAKANI KOCA, 1 MİLYON 500 BİNİNCİ DOZ AŞININ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1,5 milyonuncu doz aşının, günün bitmesine 2 saat 17 dakika kala yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız, bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.