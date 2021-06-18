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Bartın’da araç bir anda alev topuna döndü

'da, motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Bartın’da araç bir anda alev topuna döndü

Bartın- Amasra yolu Topderesi mevkisinde, Amasra'ya giden Hasan Doğan yönetimindeki 78 BF 924 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükseldi.

Sürücü Doğan, otomobili yol kenarına çekip, dışarı çıkarken, alevler ise kısa sürede aracı sardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

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