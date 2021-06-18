Bursa’da zincirleme trafik kazası! Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Adapazarı Yolu Çiçekli mevkiinde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çiçekli mevkine seyir halinde olan 16 H 9900 plakalı ticari araç iş makinasına çarptı.
Hızını kontrol edemeyen Fikret Kaya (40) idaresindeki 11 SB 269 plakalı otomobil ise ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki araçta bulunan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Fikret Kaya (40) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Hatice Bilgi, Canan Güner, Cevat Güner, Ender Boztekin ismi öğrenilemeyen bir kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Bursa’da zincirleme trafik kazası! Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
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