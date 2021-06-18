18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı

Son dakika haberine göre; ’ın ilçesinde bir otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan kadın görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Kazada yaralanan kadın gazetecilere saldırdı

Kaza, ilçeye bağlı Ova Köyünün üzerinde bulunan Ramazanlı Köyü Zoroğlu Tepesinde meydana geldi. . idaresindeki 67 AAE 380 plakalı marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut A. ve .'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından araç içerisi ve çevresinde içki şişeleri dikkat çekti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, aracın patlama riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan kazada yaralanan ., görüntü çekmek isteyen gazeteciye saldırdı. Ambulans ile hastaneye getirilen kadın, hastane önünde de gazetecilere küfür ederek kameraya vurdu.

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