Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu!

KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE SATIN ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinin kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan TIR, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi.