Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu!
Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, farklı kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Niğde merkezli Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri Bursa, Ankara ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, farklı kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.
KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE SATIN ALMIŞLAR
Örgüt üyelerinin kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan TIR, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden İ.K., E.Ç., B.G. ve A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Sorguları süren 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
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