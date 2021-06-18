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Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu!

merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, farklı kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Niğde merkezli , , , , , ve 'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, farklı kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE SATIN ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinin kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan TIR, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden İ.K., E.Ç., B.G. ve A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Sorguları süren 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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