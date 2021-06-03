Bartın Irmağı köpürdü! Ekipler harekete geçti sudan numune aldı

Orduyeri Muhtarı İrfan Sağlam da ırmaktaki kirliliğe fabrika atığının neden olduğunu öne sürerek, "Irmağın bu durumunu görmekten bıktık. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Umarız buna sebep olan fabrika tespit edilir, gerekli cezai işlem uygulanır." dedi.

Öte yandan, Bartın Irmağı'nda oluşan köpük drone ile görüntülendi.