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Zonguldak’ta 2 katlı metruk bina çöktü! Yol ulaşıma kapandı

ilçesinde öğle saatlerinde Ereğli ilçesi 'nde 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapatırken, olay sırasında sokaktan geçen olmadığı belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Zonguldak’ta 2 katlı metruk bina çöktü! Yol ulaşıma kapandı

2 katlı metruk bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapattı.

Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, belediye ve polise haber verdi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, binanın enkazını kaldırmak ve ayakta kalan kısmını yıkmak için çalışma başlattı.

Muhtarı , bina yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi bekliyorduk. Can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici.

Gece olmaması bir avantaj, çünkü arabalar park ediliyordu. Ondan da kurtarıldı. Binanın devamının da yıkılması ile risk bitmiş olacak. Bina boştu" dedi.

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