Zonguldak’ta 2 katlı metruk bina çöktü! Yol ulaşıma kapandı
Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi'nde 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapatırken, olay sırasında sokaktan geçen olmadığı belirtildi.
YAŞAM DHA
2 katlı metruk bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazı mahalle yolunun bir kısmını ulaşıma kapattı.
Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, belediye ve polise haber verdi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, binanın enkazını kaldırmak ve ayakta kalan kısmını yıkmak için çalışma başlattı.
Kirmanlı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman, bina yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi bekliyorduk. Can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...