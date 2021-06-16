Son dakika: Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı





Bu arada aynı bölgede bir balıkçı teknesinin halatı da koptu. Balıkçı teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sahildeki diğer balıkçılar da yardım ederek balıkçıyı halat atarak kıyıya çıkardı.





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