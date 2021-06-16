Son dakika: Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı
Son dakika haberine göre Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi , kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan Hasan Şişik isimli Ro Ro gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle halatını kopardı.
Sürüklenen gemi, sahildeki başka bir gemiye yaslandı.
Bunun üzerine Kurtarma-2 römorkörü ve Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu müdahale için gönderildi.
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