16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı

Son dakika haberine göre açıklarında demirli bulunan adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi , kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine 'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Kartal'da sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye yaslandı

'nden yapılan açıklamada, sahil bölgesinde demirli bulunan isimli Ro Ro gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle halatını kopardı.

Sürüklenen gemi, sahildeki başka bir gemiye yaslandı.



Bunun üzerine Kurtarma-2 römorkörü ve Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu müdahale için gönderildi.



Bu arada aynı bölgede bir balıkçı teknesinin halatı da koptu. Balıkçı teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sahildeki diğer balıkçılar da yardım ederek balıkçıyı halat atarak kıyıya çıkardı.

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