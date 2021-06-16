16 Haziran 2021, Çarşamba
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Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!

Son dakika haberlere göre, ’ın ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ’de, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalanmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!

'da otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu.

Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı.

'nde park halindeki otomobiline binen , yılana benzeyen hayvanın motor kaputuna girdiğini fark etti.

Paniğe kapılan Doğan, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, oluklu kertenkele olduğu belirlenen hayvanı özel aparatla motor parçalarının arasından çıkardı.

Çevredekiler de çalışmayı izleyip, cep telefonuyla görüntüledi. Plastik bidona konulan oluklu kertenkele, ormanlık alana bırakıldı.

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