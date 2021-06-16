Diyarbakır'da ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Esma Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.