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Diyarbakır'da ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

'da, önceki gün öğle saatlerinde, merkez ilçesi 'ndeki apartman dairesinde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi (35) cinayetiyle ilgili inceleme yapan polis, büyük oğlu 'in (21) olayın ardından ortadan kaybolduğunu ve evden son çıkan kişi olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi olarak Yücel'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Yücel'in cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Diyarbakır'da ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

4 çocuk annesi 'den haber alamayan yakınları, evine gidip, zili çaldı.

Kapıyı açan olmayınca Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi.

Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere 'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.

EVDEN EN SON OĞLU ÇIKMIŞ

Esma Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturmada polis, büyük oğlu 'in olay sonrası ortadan kaybolduğunu belirledi. Süleyman Yücel'in, evden çıkan son kişi olduğunun öne sürülmesi üzerine polis, cinayet şüphelisi olarak yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. Ekipler, mahalle ve caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

OTOPSİ RAPORUNDA 3 MERMİ

Öte yandan Esma Yücel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Yücel'in sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Esma Yücel'in cenazesi, ilçesindeki mezarlığa götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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