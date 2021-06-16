Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Sağanak yağış ne zaman sona erecek? Havalar ne zaman açacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde mevsim normaller altında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.