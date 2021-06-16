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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Sağanak yağış ne zaman sona erecek? Havalar ne zaman açacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurdun çok sayıda bölgesinde sağanak yağışın süreceği belirtilirken hava sıcaklıkların artacağı güne yönelik de bilgi verildi. Peki sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Yağmur ne zaman sona erecek? ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Sağanak yağış ne zaman sona erecek? Havalar ne zaman açacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada bu hafta için tahminlerde bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde mevsim normaller altında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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