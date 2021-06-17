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Küçükçekmece'de dev yangın!

Son dakika haberi... ’da bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkan yangın 4 saati geride bırakarak devam ediyor. 4 saat boyunca yanan üretim merkezinde büyük hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Küçükçekmece'de dev yangın!

' da bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkan yangın 4 saati geride bırakarak devam ediyor. 4 saat boyunca yanan üretim merkezinde büyük hasar meydana geldi.

Saat 00.00'da Basın Ekspres Caddesi üzerinde bulunan kağıt ambalaj üretim merkezinde çıkmıştı. Yangına 'un birçok noktasından çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerine , , , Küçükçekmece belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankerleri destek veriyor.

Kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki maddi hasarın 8 -9 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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