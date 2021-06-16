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Son dakika: AFAD duyurdu! Ankara'da deprem | Son depremin merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

'dan deprem açıklaması... Son dakika haberine göre (AFAD) 'da yaşanan depremin detaylarını duyurdu. Merkez üssü olan son deprem saat saat 23.26'da meyda geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Vatandaşlar deprem sonrası kısa süreli panik yaşadı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: AFAD duyurdu! Ankara'da deprem | Son depremin merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: 'nın ilçesinde saat 23.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



'ndan derlenen verilere göre deprem yerin 6.36 km derinliğinde gerçekleşti.




İşte deprem ilişkin tüm detaylar...



Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Sereflikoçhisar (Ankara)




Tarih-Saat : 16.06.2021, 23:26:02 TSİ

Enlem : 39.1565 N

Boylam : 33.3230 E

Derinlik : 6.36 km

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