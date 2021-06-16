16 Haziran 2021, Çarşamba
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FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırdılar

’ta bir çift, adlarının FETÖ’ye karıştığını söyleyen telefon dolandırıcıları tarafından 40 bin 500 TL dolandırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, Alibaba Mahallesi'nde 45 yaşındaki H.K isimli vatandaşı ve 39 yaşındaki eşi S.K'yı telefonla arayan dolandırıcılar adlarının FETÖ'ye karıştığını iddia ederek toplamda 40 Bin 500 TL dolandırlar.

Dolandırıldıklarının farkına varan H.K polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K ve S.K Alibaba Polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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