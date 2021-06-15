'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpan sürücü böyle yakalandı





TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Öte yandan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca, Mahsun K.'ye makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL olmak üzere toplam 1653 TL ceza kesildi. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.