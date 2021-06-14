Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı! İzmir açıklarında sığınmacı operasyonu

Dikili ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 44 kişi kurtarıldı.