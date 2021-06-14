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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı! İzmir açıklarında sığınmacı operasyonu

Son dakika haberleri... açıklarında son yıllarda sıklıkla şahit olduğumuz sığınmacı operasyonlarından birisi daha gerçekleştirildi. İzmir'in ve ilçeleri açıklarında unsurlarınca kara sularına itilen 55 sığınmacı kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı! İzmir açıklarında sığınmacı operasyonu

ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

unsurlarınca kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 44 kişi kurtarıldı.

Öte yandan açıklarında geri itilen lastik bot içerisindeki 11 sığınmacı da ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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