Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı! İzmir açıklarında sığınmacı operasyonu
Son dakika haberleri... İzmir açıklarında son yıllarda sıklıkla şahit olduğumuz sığınmacı operasyonlarından birisi daha gerçekleştirildi. İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 44 kişi kurtarıldı.
Öte yandan Çeşme açıklarında geri itilen lastik bot içerisindeki 11 sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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