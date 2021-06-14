Adıyaman'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Son dakika haberi... Adıyaman, dünyaca ünlü video oyunu GTA'yı aratmayan bir olaya sahne oldu. İki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada taşlar, sopalar havada uçuştu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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