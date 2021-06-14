Ordu’da düğün hazırlığı yapan adam ölü bulundu
Altınordu ilçesinde bir gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Ergin Öztürk, terk edilmiş bir evin bahçesinde ense ve şakağından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ergin Öztürk’ün nisan ayında nikah kıydığı Ebru Engin ile 24 Haziran’daki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.
İlçede yaşayan Ergin Öztürk'ten dünden beri haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, bölgede arama çalışması başladı. Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, bugün sabah satlerinde hareketsiz halde, yerde terk edilmiş evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk'ün öldüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinde Öztürk'ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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