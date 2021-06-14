14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da düğün hazırlığı yapan adam ölü bulundu

Ordu’da düğün hazırlığı yapan adam ölü bulundu

ilçesinde bir gündür haber alınamayan 35 yaşındaki , terk edilmiş bir evin bahçesinde ense ve şakağından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Ergin Öztürk’ün nisan ayında nikah kıydığı ile 24 Haziran’daki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.06.2021
ABONE OL
Ordu’da düğün hazırlığı yapan adam ölü bulundu

İlçede yaşayan 'ten dünden beri haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, bölgede arama çalışması başladı. Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, bugün sabah satlerinde hareketsiz halde, yerde terk edilmiş evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk'ün öldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde Öztürk'ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için 'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA