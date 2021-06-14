İzmir depreminde öldüren ihmal! Rıza Bey Apartmanı iddianamesinde 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi





APARTMAN YÖNETİMİ VE KAT MALİKLERİ SORUMLU TUTULDU



İddianamede 2005 yılında meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın kolon kiriş bağlantılarında çatlakların oluştuğu, projesiz, izinsiz olarak epoksi malzemesiyle tamir edildiği, bina için 2012 yılında Deprem Riski Değerlendirme Raporu alındığında bu durumun ortaya çıktığı, buna karşılık belediye tarafından herhangi bir idari işlem yapıldığına dair kayıt bulunamadığı bildirildi. Bu duruma ilişkin bina yöneticisi Alican Alpgündüz ile kat malikleri Ramazan Bulut, Remzi Banaz, İrfan Ayçiçek ve Turgut Öztürk'ün, 'Deprem Riski Değerlendirme Raporu'na rağmen yapının kentsel dönüşüme sokularak yeniden inşa edilmesi veya esaslı bir tadilata tabi tutulmasına karşı çıktıkları, binadaki hasarı apartman sakinlerinden gizledikleri iddiasıyla meydana gelen ölümlerden ve yaralanmalardan sorumlu olduklarına yer verildi. 1993 yılında statik hesap raporu ve betonarme projesine onay veren İmar Müdürü Mehmet U., vize veren İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde görevli kişiyle 2012'deki raporda imzası yer alan belediye Fen İşleri Müdür Vekili Gamze E. hakkında hazırlanan evrakın da Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.

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