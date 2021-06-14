İzmir depreminde öldüren ihmal! Rıza Bey Apartmanı iddianamesinde 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi
İzmir depreminde yıkılan ve 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edilerek, 9 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede binanın yapım sorumlusu 4 kişiyle birlikte, daha önceki depremde hasar gören binanın, buna ilişkin raporuna rağmen yeniden inşasına veya tadilatına karşı çıkıp, hasarı apartmandakilerden gizledikleri ileri sürülen yönetici ve 4 kat maliki hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılarak 222 günde tamamlanan soruşturmada 10'u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Ayrıca kamu görevlileri hakkında 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdüğü bildirildi. Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı iddianamesinin ardından, Rıza Bey Apartmanı'nın da iddianamesi mahkemece kabul edildi.
Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin, depremde 36 kişinin öldüğü ve 17 kişinin de yaralandığı bildirilen iddianamede, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, binanın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu müteahhit, mimar, inşaat mühendisi ve denetmenin yanı sıra apartman yöneticisi ile 4 apartman maliki de sanık olarak yer aldı. Binada enkaz altında kalarak ölenlerin yakınları ve yaralanan 47 kişi de davaya müdahil oldu.
İzmir Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 7 akademisyenin bilirkişi olarak hazırladığı ortak rapora değinilen iddianamede, 1993 tarihli ruhsata sahip binanın 'Deprem Bölgesinde Yapılacak Yapılan Hakkında Yönetmelik-1975'e tabi olduğu belirtildi. Bilirkişi raporuna dayanılarak beton ve karot numunelerinin deney sonuçlarına göre, betonarmenin projedeki beton dayanım sınıfını sağlamadığına dikkat çekilen iddianamede, donatı kuponu numunelerinin deney sonuçlarında da bazı nervürlü donatıların binanın yapıldığı dönemde yürürlükte olan TS708'de verilen mekanik şartlarına uymadığı, etriyelerin uçlarının proje ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli imal edildiği, ayrıca statik betonarme projesi hesap raporunda ardışık katlar arası öteleme sınırının aşıldığı vurgulandı.
Bu veriler ışığında projedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hatalarıyla yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalardan İnşaat Mühendisi Tamer Paker, Yüksek Mimar Ali Serdar Bayram, Gözetmen Durak Kayar ve Müteahhit Hasan Hüseyin Özkan'ın sorumlu oldukları belirtildi.
APARTMAN YÖNETİMİ VE KAT MALİKLERİ SORUMLU TUTULDU
İddianamede 2005 yılında meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın kolon kiriş bağlantılarında çatlakların oluştuğu, projesiz, izinsiz olarak epoksi malzemesiyle tamir edildiği, bina için 2012 yılında Deprem Riski Değerlendirme Raporu alındığında bu durumun ortaya çıktığı, buna karşılık belediye tarafından herhangi bir idari işlem yapıldığına dair kayıt bulunamadığı bildirildi. Bu duruma ilişkin bina yöneticisi Alican Alpgündüz ile kat malikleri Ramazan Bulut, Remzi Banaz, İrfan Ayçiçek ve Turgut Öztürk'ün, 'Deprem Riski Değerlendirme Raporu'na rağmen yapının kentsel dönüşüme sokularak yeniden inşa edilmesi veya esaslı bir tadilata tabi tutulmasına karşı çıktıkları, binadaki hasarı apartman sakinlerinden gizledikleri iddiasıyla meydana gelen ölümlerden ve yaralanmalardan sorumlu olduklarına yer verildi. 1993 yılında statik hesap raporu ve betonarme projesine onay veren İmar Müdürü Mehmet U., vize veren İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde görevli kişiyle 2012'deki raporda imzası yer alan belediye Fen İşleri Müdür Vekili Gamze E. hakkında hazırlanan evrakın da Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.
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