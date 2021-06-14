20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından 'Çökelez Aslan'ı ismiyle biliniyor. Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek, "Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimizi zamanla kayboluyor.