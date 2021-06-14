20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet
Denizli'nin Çal ilçesinde 60 yıldan bu yana halk arasında 'Çökelez Aslan'ı olarak bilinen çoban köpekleri yetiştiriliyor. İri boyları ve güçlü vücut yapısıyla dikkat çeken çoban köpekleri dağlarda koyun sürüsünü çakal ve kurtlardan koruyor.
Denizli'nin Çal ilçesine bağıl Yukarıseyit Mahallesi'nde Kayış Ailesi tarafından yaklaşık atmış yıldan bu yana çoban köpeği besleniyor.
İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından 'Çökelez Aslan'ı ismiyle biliniyor. Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek, "Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimizi zamanla kayboluyor.
Herkes şehire göç ediyor ve baktım bende köyler bomboş bizde bu işin en iyisini yapalım dedik. Köpeklerimi en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Köpeklerimiz dededen ve babadan bu yana 60 yıldır devam eden aynı gen ve kan. Köpek olmazsa koyun olmaz.
Büyük Menderes nehrinden koyunları karşıdan karşıya geçirirler ve çobanın yılda bir gün olan düğünüdür. Aynı günde bizim köpeklerimiz yarışmış oluyor.
Bütün bu çobanlar köpekleriyle beraber gelerek güzellik yarışmalarına giriyorlar. Bizde oraya katılarak madalyalarımı aldık. İnşallah en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Genellikle köpekler yılda bir kere doğurur. Yaz aylarına denk getirirse eşlemeyiz.
Çünkü sürünün başında bulunarak bekliyorlar ve kurtlardan koruyorlar. Köpekler yıllardır bu bölgeye adapte olmuş. Boz çoban köpeği olarak ta geçer. Bizim bu bölgemizde Çökelez dağının ismi olan Çökelez'in aslanları olarak anılıyor" dedi.
ÇOBANIN EN SADIK DOSTU
Dağlarda sayıları artan kurtlardan koyun sürüsünü korumada en büyük görevi bu köpeklerinin üstlendiğini hatırlatan Musa Kayış, "Genellikle sürüye iki dişi bir erkek salıyorum.
Dişi kurda dişi köpek, erkek kurda erkek köpek gider. Görev yaşları genellikle 6 -7 ve 8 yaşına kadar ve sonra insanlarda olduğu gibi yaşlanıp emekliye ayrılıyorlar.
Bakımları iyi olursa 20 yaşına kadar yaşarlar" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tepe taklak oldu! Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son tarih açıklandı! KÇÖ ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!
- Muğla'da son dakika deprem! 14 Haziran 2021 Muğla depremi şiddeti ve merkez üssü! Son depremler listesi...
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?