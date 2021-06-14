14 Haziran 2021, Pazartesi
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20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

'nin Çal ilçesinde 60 yıldan bu yana halk arasında 'Çökelez Aslan'ı olarak bilinen çoban köpekleri yetiştiriliyor. İri boyları ve güçlü vücut yapısıyla dikkat çeken çoban köpekleri dağlarda koyun sürüsünü çakal ve kurtlardan koruyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Denizli'nin Çal ilçesine bağıl Yukarıseyit Mahallesi'nde Kayış Ailesi tarafından yaklaşık atmış yıldan bu yana çoban köpeği besleniyor.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından 'Çökelez Aslan'ı ismiyle biliniyor. Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek, "Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimizi zamanla kayboluyor.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Herkes şehire göç ediyor ve baktım bende köyler bomboş bizde bu işin en iyisini yapalım dedik. Köpeklerimi en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Köpeklerimiz dededen ve babadan bu yana 60 yıldır devam eden aynı gen ve kan. Köpek olmazsa koyun olmaz.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Büyük Menderes nehrinden koyunları karşıdan karşıya geçirirler ve çobanın yılda bir gün olan düğünüdür. Aynı günde bizim köpeklerimiz yarışmış oluyor.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Bütün bu çobanlar köpekleriyle beraber gelerek güzellik yarışmalarına giriyorlar. Bizde oraya katılarak madalyalarımı aldık. İnşallah en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Genellikle köpekler yılda bir kere doğurur. Yaz aylarına denk getirirse eşlemeyiz.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Çünkü sürünün başında bulunarak bekliyorlar ve kurtlardan koruyorlar. Köpekler yıllardır bu bölgeye adapte olmuş. Boz çoban köpeği olarak ta geçer. Bizim bu bölgemizde Çökelez dağının ismi olan Çökelez'in aslanları olarak anılıyor" dedi.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

ÇOBANIN EN SADIK DOSTU
Dağlarda sayıları artan kurtlardan koyun sürüsünü korumada en büyük görevi bu köpeklerinin üstlendiğini hatırlatan Musa Kayış, "Genellikle sürüye iki dişi bir erkek salıyorum.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Dişi kurda dişi köpek, erkek kurda erkek köpek gider. Görev yaşları genellikle 6 -7 ve 8 yaşına kadar ve sonra insanlarda olduğu gibi yaşlanıp emekliye ayrılıyorlar.

20 yaşına kadar yaşıyorlar! Koyunlar 'Çökelez Aslan'ına emanet

Bakımları iyi olursa 20 yaşına kadar yaşarlar" ifadelerini kullandı.

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