CHP'li belediye göz yummuş! Öldüren ihmal
Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depreminde 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nın 2005'teki depremde hasar gördüğü ve izinsiz tadilata Bayraklı Belediyesi'nin göz yumduğu ortaya çıktı. Dava açılan 29 şüpheli arasında kentsel dönüşüme karşı çıkan bina sahipleri de var.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim'de meydana gelen depremde 115 kişiye mezar olan 9 bina ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
Soruşturma kapsamında her apartmanda gerçekleşen eylemler ayrı ayrı ele alınarak 5 ayrı iddianame hazırlandı. 91 saat sonra Ayda G.'nin (4) sağ çıkarıldığı, 36 kişiye mezar olan 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.
BİNA SAHİPLERİ SANIK
Fenni mesul Ali Serdar Bayram, müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, inşaat mühendisi Tamer Paker, inşaat teknikeri Durak Kayar, yönetici Alican Alpgündüz'ün tutuklu, apartmanın kentsel dönüşüme sokulmasına ya da güçlendirilmesine karşı çıktı.
Hasarı gizleyen bina sahipleri Ramazan Bulut, İrfan Ayçiçek, Remzi Bulut ve Turgut Öztürk'ün tutuksuz olarak yargılanacağı davada 9 sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri istendi.
İddianamede de yer verilen bilirkişi raporuna göre; Rıza Bey Apartmanı, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldı. 2005'teki 5.9'luk depremde gördüğü hasarın projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde tamir edilmesi de tamamen yıkılmasında etkili oldu.
İZİNSİZ TADİLAT
Bayraklı Belediyesi'nin 2012'de hazırladığı "Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu"na göre de 2005 depreminde kolon-kiriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluştu.
Bu bölgelerin tamir edildiği, ancak Bayraklı Belediyesi'nden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu tamirle ilgili herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanamadığı belirtildi. Belediye tarafından tespit edilen bu izinsiz tadilatla ilgili de yine herhangi bir idari işleme dair kayıt bulunamadı.
Tamirat, enkazda inceleme yapan 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından da tespit edildi. 2005'teki izinsiz ve kontrolsüz tamiratı yapanların ise Ramazan Bulut ve Süheyla Erdönmez olduğu belirlendi.
Bu tespitin 2012'de Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu ile yapılmış olmasına rağmen, sorumluların belgede imzası bulunan ve bu konuda idari işlem yapmayan Fen İşleri Müdür Vekili Gamze Eraslan, aynı belgede mal sahibi-yönetici olarak gözüken Alican Alpgündüz olduğu tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...
- Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
- Aylık 2.870 TL maaş! Ödemeden yararlanmak oldukça basit! Başvurular online olarak...
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
- 9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?