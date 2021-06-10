CHP'li belediye göz yummuş! Öldüren ihmal

Bu bölgelerin tamir edildiği, ancak Bayraklı Belediyesi'nden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu tamirle ilgili herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanamadığı belirtildi. Belediye tarafından tespit edilen bu izinsiz tadilatla ilgili de yine herhangi bir idari işleme dair kayıt bulunamadı.