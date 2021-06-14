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10 yaşındaki Deniz Poyraz ihmal kurbanı mı? Havuzdaki vakum öldürdü

'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre 30 santim derinliğindeki havuzda vakumun çekmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Aile yetkililerden şikayetçi oldu. İşletme ise ihmal iddialarını reddetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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10 yaşındaki Deniz Poyraz ihmal kurbanı mı? Havuzdaki vakum öldürdü

Girdiği havuzun vakumuna kapıldığı iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. Olay 'da meydana geldi.

10 yaşındaki Karslı, ailesiyle yüzme havuzuna gitti.

Çocuk havuzuna giren deniz, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda çırpınmaya başladı. durumu gören anne hemen oğlunun yanına koştu.

Havuzdan çıkarılan Deniz Poyraz'a ilk müdahaleyi olay yerindeki hemşire yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Oğlunu havuzdaki vakumun içeri çektiğini iddia eden anne, işletmeden şikayetçi oldu.

İşletme sahibi ise havuzda devirdaim pompasının çalıştığını çocuğun vakuma kapılmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Deniz Poyraz'ın ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak.

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