10 yaşındaki Deniz Poyraz ihmal kurbanı mı? Havuzdaki vakum öldürdü
Adana'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre 30 santim derinliğindeki havuzda vakumun çekmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Aile yetkililerden şikayetçi oldu. İşletme ise ihmal iddialarını reddetti.
YAŞAM DHA
Girdiği havuzun vakumuna kapıldığı iddia edilen 10 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. Olay Adana'da meydana geldi.
10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, ailesiyle yüzme havuzuna gitti.
Çocuk havuzuna giren deniz, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda çırpınmaya başladı. durumu gören anne hemen oğlunun yanına koştu.
Havuzdan çıkarılan Deniz Poyraz'a ilk müdahaleyi olay yerindeki hemşire yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.
Oğlunu havuzdaki vakumun içeri çektiğini iddia eden anne, işletmeden şikayetçi oldu.
İşletme sahibi ise havuzda devirdaim pompasının çalıştığını çocuğun vakuma kapılmasının mümkün olmadığını iddia etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
- Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker tutuklandı mı, nerede? Son gelişmeler...