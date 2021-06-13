İzmir'de yeni felaket! Vatandaşlardan CHP'ye Sargassum tepkisi
İzmir'de artan çevre kirliliği vatandaşları isyan ettirirken aralarına bir yenisi daha eklendi. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, Dikili'de görülen 'Sargassum' türü yosunlar konusunda uyarılarda bulundu. Kıyıya vuran yosunların temizlenmemesi CHP'li belediyeye tepkileri artırdı.
Dikili kıyılarında görülmeye başlanan 'Sargassum' türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor.
Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çetin, "Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" dedi.
Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...
- Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! Bankaların yarışı alevi körükledi...
- Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...
- AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
- Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?
- Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?
- Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...
- Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? Sınav tarihleri...
- LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...
- Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar