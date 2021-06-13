'Dünyanın en saçma binası'nın yıkım tarihi belli oldu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare binasını ve çevresinin yıkılarak şehir meydanı haline getireceklerini belirterek, "Kentin en merkezi yeri olan özel idare binamız ve adliye binamız yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip. Burada çok uzun süreli çalışma yaptık. Özel idare binasının fonksiyonel olmaması ve şehir siluetinin olmaması nedeniyle kentin kamuoyunda yıkılması konusunda çok ciddi bir fikir birliği oluştu. Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışma yaptık. Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Eskiden adliye binası ve daha sonra emniyet binası olarak kullanılan binanın yıkım işlerine başladık. İl Özel İdare binamızın yıkım sürecine başlandı. Binadaki iş yerlerindekilere Kurban Bayramına kadar süre verdik. Taşıma bedeli olarak onlara aynı zamanda destek verdik. İnşallah bayramda da bu binanın yıkımına başlayacağız" dedi.