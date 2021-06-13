'Dünyanın en saçma binası'nın yıkım tarihi belli oldu!
Kahramanmaraş'ta bulunan ve Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen 27 yıllık binanın yıkılacağı tarih belli oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurban Bayramı'nda binanın yıkımına başlayacaklarını açıkladı.
Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor. Bina, ününü ülke sınırlarını aşarak arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıkıyor.
İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı binaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir Meydanı' projesi kapsamında yıkım kararı alındı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare binasını ve çevresinin yıkılarak şehir meydanı haline getireceklerini belirterek, "Kentin en merkezi yeri olan özel idare binamız ve adliye binamız yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip. Burada çok uzun süreli çalışma yaptık. Özel idare binasının fonksiyonel olmaması ve şehir siluetinin olmaması nedeniyle kentin kamuoyunda yıkılması konusunda çok ciddi bir fikir birliği oluştu. Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışma yaptık. Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Eskiden adliye binası ve daha sonra emniyet binası olarak kullanılan binanın yıkım işlerine başladık. İl Özel İdare binamızın yıkım sürecine başlandı. Binadaki iş yerlerindekilere Kurban Bayramına kadar süre verdik. Taşıma bedeli olarak onlara aynı zamanda destek verdik. İnşallah bayramda da bu binanın yıkımına başlayacağız" dedi.
Binanın yıkımı için herhangi bir masrafın olmayacağını söyleyen Başkan Güngör, "Şu da söylendi, bu kadar masrafa ne gerek var. Biz yıktığımız binaların üzerine para alıyoruz. Eski adliye binasını 300 bin lira gibi bir para alıyoruz. Aynı şekilde özel idare binasından da hatırı sayılır bir kaynak elde etmiş olacağız. Belediye ve bakanlık olarak bir masraf etmiyoruz. Üstelik para alıyoruz" dedi.
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