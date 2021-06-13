13 Haziran 2021, Pazar
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Batman'da görülen dev çekirgeler ürküttü

'ın ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Batman'da görülen dev çekirgeler ürküttü

'a bağlı Dereköy ormanında rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi.

Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

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