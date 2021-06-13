Hatay'da ortaya çıktı! Endişelendiren beyaz tabaka

Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE araştırma teknesi 2 ve Sahil Güvenlik Ekipleri ile yaptıkları yerinde inceleme sonucu ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların musilaj olmadığı tespit edildi. Gerekli örneklemelerin ardından yapılacak analiz sonuçlarına göre kesin tanı önümüzdeki günlerde belli olacak.