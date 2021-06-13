13 Haziran 2021, Pazar
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Hatay'da ortaya çıktı! Endişelendiren beyaz tabaka

'da korkutan görüntü! kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken, incelemenin sürdüğü bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Hatay'da ortaya çıktı! Endişelendiren beyaz tabaka

kıyılarında fark edilen beyaz bir tabaka kent sakinlerini ve balıkçıları endişelendirdi.

Yapılan ihbarlar üzerine (İSTE) Rektörü Prof. Dr. , Dekanı Prof. Dr. 'ı konuyla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE araştırma teknesi 2 ve Ekipleri ile yaptıkları yerinde inceleme sonucu ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların musilaj olmadığı tespit edildi. Gerekli örneklemelerin ardından yapılacak analiz sonuçlarına göre kesin tanı önümüzdeki günlerde belli olacak.

İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanına kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapıldığı kaydedildi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İskenderun Körfezinin küresel iklim değişikliğinden ve gibi bölgelere göre daha fazla etkilendiğini belirterek, deniz suyu sıcaklığının İskenderun'da 27 iken Antalya ve Mersin'de 24-25 civarında olduğuna dikkat çekti.

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