İstanbul’da kendisine tecavüz eden teyzesinin kocasını öldüren Canan Atlı tahliye edildi
Zeytinburnu’da geçtiğimiz yıl teyzesinin dini nikâhlı eşi Ali İhsan Ata’yı kendisine tecavüz ettiği için silahla öldüren Canan Atlı adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamesinde, Zeytinburnu'da 1 Temmuz 2020'de sokakta kalem ve mendil satan Canan Atlı'nın, maktul Ali İhsan Ata'nın kendisinden para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu anlatıldı.
Canan Atlı, teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle dini nikâhlı eşi Ali İhsan Ata'nın bu durumdan kendisini sorumlu tuttuğunu ve tehdit ettiğini belirtti.
'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Canan Atlı dünkü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
Duruşmada, Sivas'ta talimatla beyanı alınan Ali İhsan Ata'nın dini nikâhlı eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu. Sınağ'ın, "Canan benim yeğenim olur.
Mendil, kalem satar, evlere temizliğe giderdi. Ölen maktul benim dini nikâhlı eşimdi. Bana çok şiddet uyguluyordu.
Banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti. Korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenime de, 'Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm' diyerek küfürler etmiş. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, 'Onları öldürürüm' demiş.
Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dediği aktarıldı. Kendisine söz verilen sanık Canan Atlı ise, "Çocuklarım çok mağdur. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Canan Atlı'nın, kontrol şartları uygulanması koşuluyla tahliyesine karar verdi.
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