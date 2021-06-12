Afyonkarahisar'da 29 yıl hapis cezası alan şahıs fosseptik çukurunda yakalandı
Afyonkarahisar'da 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki Murat T., jandarmanın çiftliğe yaptığı baskında foseptikte yakalandı. Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.
YAŞAM İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, Sülün beldesindeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı.
FOSEPTİĞE SAKLANMIŞ
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda Murat T. foseptikte saklandığı belirlendi.
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