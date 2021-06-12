Antalya’da tur firmasını şikayet eden kadını biber gazı sıkıp 200 metre sürüklediler
Manavgat ilçesinde 25 yaşındaki Şerife Tırnaksız, evine gelen 1'i kadın 4 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak, dövüldüğünü ifade ederek jandarmaya şikayette bulundu. Hastaneden darp raporu da alan Şerife Tırnaksız, safari tur firmasına, mahallelerine getirilen araçlarından toza ve gürültüye yol açtığı için rahatsız olduklarını belirtmeleri nedeniyle dövüldüğünü öne sürdü.
Manavgat'ta eşi Nuri Tırnaksız (41) ve kız çocuğu ile yaşayan Şerife Tırnaksız, iddiaya göre, oturdukları Karabük Mahallesi'ne 2 sene önce getirilmeye başlanan safari tur firmasına ait araçlardan rahatsız oldu. Çift, birkaç defa tur firması yetkilileriyle safari araçlarının toza ve gürültüye neden olduğu, küçük çocuklarının uyuyamadığı şikayeti ile görüştü.
Nuri Tırnaksız, 24 Mayıs sabahı işe giderken, firma yetkililerine safari araçlarının gürültüsü konusunda tekrar uyarıda bulundu. Tırnaksız'ın işe gitmesinden bir süre sonra eve gelen S.Ö.Y., Y.B. ve E.Y. ile N.Y. adlı kadın, zile basarak, Şerife Tırnaksız'ı dışarı çağırdı. Kapıyı açan Tırnaksız'ın yüzüne biber gazı sıkan ve darbetmeye başlayan 4 kişi, sokakta da yaklaşık 200 metre sürükledi.
Tırnaksız çiftinin komşusu İbrahim Utan, olayı görerek, müdahale etmek istedi. Bu sırada unuttuğu malzemeyi almak için eve dönen Nuri Tırnaksız, eşini yerde görünce hemen yanlarına koştu. Saldırganlar, İbrahim Utan ve Nuri Tırnaksız'a da saldırdı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, tarafları ayırdı. Tırnaksız çifti, 4 şüpheliden şikayetçi oldu ve hastaneden darp raporu aldı. Şüpheliler de çiftten araçlarına zarar verildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.
'YOLDA SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER'
Şerife Tırnaksız, eşinin olay günü sabah safari firması yetkilisine gidip, araçlarla çok gürültü yapıldığı yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.
Eşinin işe gitmesinin ardından isimlerini sonradan öğrendiği S.Ö.Y., Y.B., E.Y. ve N.Y.'nin evine gelerek, kapıyı çaldığını anlatan Tırnaksız, "Ben misafir geldi zannettim. Kapıyı açtım. 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere 4 kişi kapıda beni bekliyormuş. Yüzüme doğrudan biber gazı sıktılar. Beni döverek, yolda sürükleyerek, götürdüler. Beni yolun ortasında biraz daha hırpaladıktan sonra eşim ve komşularım geldi ardından jandarmalar geldi, beni kurtardı" dedi.
'EŞİMİ YERDE YUMRUKLADILAR'
Nuri Tırnaksız da "Evime tekrar geldiğimde eşim Şerife, yol üzerinde yerde yatılı, E.Y. ve S.Ö.Y. tarafından elleri ve kolları tutulu vaziyetteydi. Bu sırada N.Y. eşimin saçlarından tutarak yumrukla darbediyordu. Ben 'Ne yapıyorsunuz?' diye bağırınca şahıslar bana doğru gelip, biber gazı sıkıp, beni de darbetti. Bu sırada bize sürekli olarak küfür ve hakaret ediyorlardı. Jandarma geldi ve bizi ayırdı" diye konuştu.
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