Antalya’da tur firmasını şikayet eden kadını biber gazı sıkıp 200 metre sürüklediler

Manavgat'ta eşi Nuri Tırnaksız (41) ve kız çocuğu ile yaşayan Şerife Tırnaksız, iddiaya göre, oturdukları Karabük Mahallesi'ne 2 sene önce getirilmeye başlanan safari tur firmasına ait araçlardan rahatsız oldu. Çift, birkaç defa tur firması yetkilileriyle safari araçlarının toza ve gürültüye neden olduğu, küçük çocuklarının uyuyamadığı şikayeti ile görüştü.

Nuri Tırnaksız, 24 Mayıs sabahı işe giderken, firma yetkililerine safari araçlarının gürültüsü konusunda tekrar uyarıda bulundu. Tırnaksız'ın işe gitmesinden bir süre sonra eve gelen S.Ö.Y., Y.B. ve E.Y. ile N.Y. adlı kadın, zile basarak, Şerife Tırnaksız'ı dışarı çağırdı. Kapıyı açan Tırnaksız'ın yüzüne biber gazı sıkan ve darbetmeye başlayan 4 kişi, sokakta da yaklaşık 200 metre sürükledi.