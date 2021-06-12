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Meyve suyu kutusunun içinden çıkan madde şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız

'ın ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında kutusuna saklanmış 50 gram sentetik yakalandı. Şüpheli Ş.T, gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Meyve suyu kutusunun içinden çıkan madde şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız

'ın ilçesinde durdurulan minibüsteki yolcunun çantasında kutusuna saklanmış 50 gram sentetik ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde icra edilen önleyici hizmet devriyesi sırasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, araçta bulunan bir çantada meyve suyu kutusunun içerisine saklanmış 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Ş.T, gözaltına alındı.

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