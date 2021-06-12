120 bin liralık ceza sonrası avladıklarına pişman oldular

Ayrıca, mekanda bir adet alt namlusu yivli, üst namlusu ise yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundu. Tüfeğe el konuldu. Şahıslara, toplamda 4 adet yaban keçisi vurduğu gerekçesiyle işlem başlatılırken, yaklaşık 120 bin liralık idari para ve tazminat cezası kesildi.

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