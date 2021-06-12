120 bin liralık ceza sonrası avladıklarına pişman oldular
Konya'nın Derebucak ilçesinde, 4 adet yaban keçisi avladıkları öne sürülen avcılara toplamda 120 bin liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinin Antalya-Konya il sınırında kalan Gembos Vadisi Pınarbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin kaçak yaban keçisi avladıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı üzerine jandarma ekipleri ile beraber ihbara konu isimlere ait şahısların evlerine operasyon düzenledi.
Şahısların ev ve müştemilatlarında yapılan aramada, evlerden birinin bahçesinde yaşları 3-4 arasında, yeni vurulmuş 3 adet yaban keçisi derisi, yüzülmüş kafaları, bu kafalara ait deriler, boynuzlar ile poşetlere konulmuş etleri bulundu.
120 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ev içerisinde yapılan aramada da duvara asılı vaziyette daha önce vurulmuş yaban keçisi trofesi saptandı.
Ayrıca, mekanda bir adet alt namlusu yivli, üst namlusu ise yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundu. Tüfeğe el konuldu. Şahıslara, toplamda 4 adet yaban keçisi vurduğu gerekçesiyle işlem başlatılırken, yaklaşık 120 bin liralık idari para ve tazminat cezası kesildi.
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