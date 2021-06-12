12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 120 bin liralık ceza sonrası avladıklarına pişman oldular

120 bin liralık ceza sonrası avladıklarına pişman oldular

'nın ilçesinde, 4 adet avladıkları öne sürülen avcılara toplamda 120 bin liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL
120 bin liralık ceza sonrası avladıklarına pişman oldular

Edinilen bilgiye göre, ilçesinin Antalya-Konya il sınırında kalan 'nde 3 kişinin kaçak avladıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı üzerine jandarma ekipleri ile beraber ihbara konu isimlere ait şahısların evlerine operasyon düzenledi.

Şahısların ev ve müştemilatlarında yapılan aramada, evlerden birinin bahçesinde yaşları 3-4 arasında, yeni vurulmuş 3 adet yaban keçisi derisi, yüzülmüş kafaları, bu kafalara ait deriler, boynuzlar ile poşetlere konulmuş etleri bulundu.

120 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ev içerisinde yapılan aramada da duvara asılı vaziyette daha önce vurulmuş yaban keçisi trofesi saptandı.

Ayrıca, mekanda bir adet alt namlusu yivli, üst namlusu ise yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundu. Tüfeğe el konuldu. Şahıslara, toplamda 4 adet yaban keçisi vurduğu gerekçesiyle işlem başlatılırken, yaklaşık 120 bin liralık idari para ve tazminat cezası kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA