12 Haziran 2021, Cumartesi
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Meteoroloji uyardı! 5 günlük SON DAKİKA hava durumu tablosu | Ankara İzmir İstanbul’da hava nasıl olacak?

, 5 günlük tablosunu duyurdu. Peki; Türkiye'de yarın (13 Haziran 2021) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur ve fırtına bekleniyor? , , ’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu tahminleri ve haritası…

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Meteoroloji uyardı! 5 günlük SON DAKİKA hava durumu tablosu | Ankara İzmir İstanbul’da hava nasıl olacak?

SON DAKİKA | Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, , Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

13 HAZİRAN PAZAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 doğusunda yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

İŞTE 4 GÜNLÜK HARİTA...

14 HAZİRAN PAZARTESİ

15 HAZİRAN SALI

16 HAZİRAN ÇARŞAMBA

17 HAZİRAN PERŞEMBE

GENEL GÖRÜNÜM

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