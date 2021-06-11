Son dakika: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü 1 yaralı

Korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, Sabahat Ö. ve sevgilisi İsmet Yiğit evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi.

M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı.