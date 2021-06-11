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Son dakika: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika... 'nın Seyhan ilçesinde iki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu. Olayda kadın yaralanırken erkek arkadaşı hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Adana'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü 1 yaralı

Korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı 'nde bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, Sabahat Ö. ve sevgilisi evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi.

M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. M.Ş. yanında bulundurduğu tabanca ile İsmet Yiğit ve Sabahat Ö.'ye yaraladıktan sonra kaçtı.

Apartmanda bulunan vatandaşlar silah sesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay mahalleline gelen sağlık ekipleri İsmet Yiğit'in öldüğü belirlen yaralı Sabahat Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra İsmet Yiğit'in cesedi otopsisi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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