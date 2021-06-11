Orada olması imkansız! Google'da keşfetti, gözlerine inanamadı

ABD SAHİLİNDE UFO



ABD sahilinde çekilen bir videoda kadraja giren UFO bir anda şaşkınlık yarattı. Tekneyle seyahat eden bir çiftin çektiği rutin tatil videosunda ortaya çıkan UFO, oldukça şaşırtıcı zira aydın bir havada ilk kez UFO bu kadar net.

Hatırlatmak gerekirse daha önce ABD Donanması UFO görüntüleri paylaşmıştı ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Uzaylıların varlığını kanıtlayan görüntüler büyük tartışma yaratıyor. Şimdi ise mevzubahis olayda aniden beliren bir UFO karşımıza çıkıyor.