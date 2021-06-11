Orada olması imkansız! Google'da keşfetti, gözlerine inanamadı
Google Haritalar'da gezinen bir UFO avcısı, karşılaştığı cisimle gözlerine inanamadı. 'Orada olması imkansız' dediği cismi keşfettiğini ifade eden komplo teorisyeni, harita üstünden tanımlayamadığı cismin boyutlarını hesapladı. İşte görenleri hayrete düşüren o cisim...
YouTube kanalı Conspiracy Depot'u yöneten komplo teorisyeni Graham, görünen geminin 20 metre uzunluğunda göründüğünü ve bir kısmının suya "batık" olduğunu söyledi.
Graham videoda şunları söylüyor: "Antarktika'da Two Hummock Island adlı küçük bir adaya gideceğiz ve bu konumda, suda öylece duran bir tür metalik nesne görebiliyorum. Bu cismin metalik göründüğüne ve üçgen olduğuna dair bir şüphe olduğunu düşünmüyorum."
"Cisim metalik gibi duruyor, tepesinden çıkıntı yapan bir tür kubbe özelliği ile çok pürüzsüz görünüyor ve suyun üzerinde duruyor."
Graham, sudaki belirgin renk farkını gösteren alana bir işaret koyarak, "Sanırım bu nokta, suyun batmaya başladığı noktadır" diyor ve bu noktalar arasındaki mesafeleri ölçerek UFO'nun 17 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor.
Graham, "Bunun doğal olduğunu düşünmüyorum. Çevredeki araziye hiç benzemiyor" dedi ve Two Hummock adasını kısaca taradığını ancak bulabildiği tek metalik geminin bu olduğunu söyledi.
Sosyal medyada da geniş yankı getiren iddia için birisi şöyle dedi: "Karın üstünde daha büyük bir şey var, oraya bakın!" Bir başka kullanıcı da, "Bu sularda neler var?" diye şaşkınlığını belirtti.
ABD SAHİLİNDE UFO
ABD sahilinde çekilen bir videoda kadraja giren UFO bir anda şaşkınlık yarattı. Tekneyle seyahat eden bir çiftin çektiği rutin tatil videosunda ortaya çıkan UFO, oldukça şaşırtıcı zira aydın bir havada ilk kez UFO bu kadar net.
Hatırlatmak gerekirse daha önce ABD Donanması UFO görüntüleri paylaşmıştı ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Uzaylıların varlığını kanıtlayan görüntüler büyük tartışma yaratıyor. Şimdi ise mevzubahis olayda aniden beliren bir UFO karşımıza çıkıyor.
Kuzey Karolina sahilinde çekilen görüntüde, aydınlık gökyüzünde yuvarlak parlayan ve çok hızlı hareket eden bir cisim bulunuyor. Uzaylıların varlığının yüzde 100 kanıtı diyen Scott C Waring, bir uzay hayranı ve uzaylıların varlığına inanıyor.
Genç kadının videoda bu nokta şeklinde ufoyu gösterdiği görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler özellikle ABD'nin UFO görüntülerini onaylamasının ardından çok dikkat çekiyor.
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