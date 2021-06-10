10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane

Son dakika haberi... Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adreste eş zamanlı yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ile silah ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat, 'ev değil cephane' dedirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde 6, il merkezinde 4 olmak üzere 10 ayrı ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve işyerlerinde yapılan aramada 198 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 34 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca, bin 494 adet 9 mm fişek, 156 adet 7.65 mm fişek, 117 adet fişeği, 31 adet çeşitli kişiler adına düzenlenmiş senet, 8 adet şarjör, 1 adet dedektör ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 4 şüpheli şahıs, hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tefecilik (TCK 241 SKM, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı (6136 SKM) ve (2863 SKM) suçlarından adli işlem, 2 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA