Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ilçesinde 6, il merkezinde 4 olmak üzere 10 ayrı ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.