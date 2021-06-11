11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Adana'da bekçilere silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre: ’da çalıştığı bölgede devriye gezen bekçiler motosiklet üzerinde bulunan 3 kardeş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bekçiler şans eseri yara almadan kurtulurken saldırıyı düzenleyen 3 kişiden 2’si kovalamaca sonucunda yakalandı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Adana'da bekçilere silahlı saldırı!

Alınan bilgiye göre, bağlı 'nde görev yapan bekçiler, devriye gezdikleri sırada motosiklet üzerinde bulunan İbrahim K., . ve . tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kardeş olan üç kişi bekçilere doğru tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Telsizden saldırıya uğradıklarını belirten bekçiler takviye kuvvet istedi. Bölgeye asayiş, terör, araştırma ve özel harekat polisleri sevk edildi.Olayın gerçekleştiği bölgeyi polisler abluka altına alarak şüphelileri arama çalışmalarına başladı.


"SADECE 500 METRE KAÇABİLDİLER"
Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri, söz konusu şüpheli motosikleti seyir halindeyken fark eder. Bunun üzerine polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şüpheliler ihtara uymayıp kaçmak isterken 500 metre sonra yakalandı. Motosikletin üzerinde bulunan İbrahim K. ve Nusret K. gözaltına alındı. Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.'yı ise indirdiklerini yönünde ifade verdiler.


Polis saldırı olaya karışan Şahin K.'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

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