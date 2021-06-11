Son dakika: Adana'da bekçilere silahlı saldırı!



"SADECE 500 METRE KAÇABİLDİLER"

Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri, söz konusu şüpheli motosikleti seyir halindeyken fark eder. Bunun üzerine polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şüpheliler ihtara uymayıp kaçmak isterken 500 metre sonra yakalandı. Motosikletin üzerinde bulunan İbrahim K. ve Nusret K. gözaltına alındı. Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.'yı ise indirdiklerini yönünde ifade verdiler.